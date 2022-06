Las cinco sentencias posibles de la FIFA en el caso de Ecuador

El mundo del fútbol está a la expectativa por la decisión que pueda tomar la FIFA, y su Comisión Disciplinaria, en el caso de la denuncia que interpuso Chile contra la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el futbolista Byron Castillo, por certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad del defensor del Barcelona de Guayaquil, que jugó ocho partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

Mucho se ha especulado sobre lo que pueda pasar. Algunos dicen que se favorecerá a Ecuador y no peligra su presencia en el Mundial; otros aseguran que Chile o Italia saldrán beneficiados; algunos mencionan a Colombia…en fin, hay varias versiones y solo una será la sentencia en este polémico caso.



La prensa europea y sudamericana ha entregado varias informaciones, acogiéndose al derecho en casos deportivos y al reglamento que rige en la FIFA.



Así, estas son las cinco posibilidades en el caso de Byron Castillo, una de estas sería la sentencia final de la FIFA:



- Aquí no pasó nada: una posibilidad es que la FIFA decline la denuncia por motivos procedimentales, por la carga probatoria presentada por Ecuador o incluso, por una declaración de incompetencia por parte de la comisión, si es que no puede decidir sobre la nacionalidad del futbolista. Ecuador iría al Mundial, e incluso podría convocar a Byron Castillo.



- Castigo al jugador: si se confirma que sus documentos son falsos, la FIFA multaría y suspendería a Byron Castillo; desde un año en competencias oficiales, hasta acabar con su carrera, sería el castigo. Así, Ecuador iría al Mundial, pero el jugador no.



- Fuera de las próximas Eliminatorias: a raíz de que el Mundial de Catar 2022 está encima en términos logísticos, la FIFA lo dejaría participar. Pero en caso de comprobar irregularidades, castigaría a Ecuador descalificándola de las clasificatorias al Mundial 2026, de acuerdo al artículo 22 del Código Disciplinario.



- Chile celebraría: según el artículo 22, el castigo por cada partido en el que jugó Byron Castillo con Ecuador sería de decretar derrota (0-3) y los puntos quedarían para el seleccionado rival.



Las cuentas indican que Ecuador perdería 14 puntos y terminaría penúltimo en las Eliminatorias. Y Chile sumaría cinco unidades, que le permitirían alcanzar el cuarto lugar y el boleto directo a Catar 2022.



- Colombia jugaría repechaje: otra de las opciones que indica el reglamento, también en el artículo 22, es que Ecuador sea eliminada de las Eliminatorias 2022. En este caso, Colombia alcanzaría el quinto lugar y jugaría el repechaje contra Australia. Perú, por su parte, sería cuarta y jugaría el Mundial directamente, cayendo al grupo de Ecuador.