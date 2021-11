Dos periodistas vuelven a Noruega tras ser retenidos 32 horas en Catar

Dos periodistas de la televisión pública noruega NRK fueron liberados después de ser retenidos 32 horas por las autoridades de Catar, adonde habían viajado para hacer reportajes sobre el Mundial de fútbol, informó hoy este canal.

De acuerdo con NRK, los periodistas tenían que volar a Noruega el pasado domingo, pero fueron retenidos en una celda y se les quitaron sus equipos de trabajo por razones todavía no aclaradas. "Nos arrestaron sobre la medianoche y nos liberaron sobre la una del mediodía del martes, fueron unas 32 horas.



Es una situación desagradable y problemática", dijo al canal Halvor Ekeland, uno de los periodistas, después de aterrizar en Copenhague y antes de tomar otro vuelo hacia Oslo. Ekeland y Lokman Ghorbani habían llegado a Catar el pasado 14 de noviembre, y un día después tenían una cita con Abdulá Ibhais, crítico del regimen catarí que, sin embargo, fue arrestado por las autoridades horas antes de poder ser entrevistado por NRK.



El Gobierno noruego confirmó el episodio y que no se habían presentado cargos contra los periodistas, además de resaltar la importancia de que estos puedan desarrollar su trabajo. "Reaccionamos con dureza por lo ocurrido y estamos muy preocupados por las condiciones de los periodistas en Catar", declaró el presidente de la Federación Noruega de Fútbol, Terje Svendsen, que calificó el episodio de "inaceptable".



En términos similares se expresaron el Comité Olímpico Noruego y la Asociación de Prensa de este país nórdico. La situación de los derechos humanos en Catar, y en especial de los trabajadores extranjeros contratados para las obras previas, han sido objeto de crítica y varias selecciones han realizado diversos actos de protesta pública antes de partidos de fútbol. Noruega ha sido uno de los países más activos en esas protestas y varios clubes de este país promovieron hace unos meses un boicot oficial al Mundial, aunque la iniciativa no salió finalmente adelante.





EFE