La petición a Conmebol que traería un problema con las ligas europeas

Indignación, rabia e impotencia. Las selecciones suramericanas están enfadadas por las dificultades que pusieron la Premier League y las principales ligas europeas a las convocatorias de futbolistas para la triple jornada de Eliminatorias a Catar 2022, con partidos que se disputarán el 2, 5 y 9 de septiembre.



La Liga de Inglaterra fue la que más trabas puso al préstamo de futbolistas suramericanos a sus seleccionados para las clasificatorias. Brasil desistió de llamar a sus figuras en Premier; otros países, como Colombia con Dávinson Sánchez, llegaron a un acuerdo para que los futbolistas solo jueguen dos partidos y regresen al Reino Unido antes de jugarse el tercer compromiso de Eliminatorias.



Sin embargo, la selección de Paraguay, a través de la Asociación Paraguaya de Fútbol, no renuncia a que Miguel Almirón, una de sus figuras, juegue con la Albirroja estos tres partidos. Newcastle United no le dio permiso para viajar. Y no se quedará quieto, incluso tiene en mente una fuerte protesta que podría acarrear en grandes problemas entre CONMEBOL y el fútbol europeo.



Robert Harrison, presidente de la federación paraguaya, aseguró que “Almirón no será desconvocado de la selección. Hay reglamentaciones que hay que cumplir, nosotros siempre cumplimos y ahora Newcastle no cumplió con nosotros, vamos a instar al club a que libere al jugador”.

Y añadió que “le mandamos un avión a Almirón, para que el Newcastle se dé cuenta el error que cometió. Nosotros fuimos solidarios con ellos para darle el jugador con antelación tras combos anteriores”.



¡Ojo a la petición a la CONMEBOL!

El dirigente paraguayo Robert Harrison reveló que alista una petición a CONMEBOL, y espera el apoyo y la unión de las demás federaciones suramericanas, para protestar contras las principales ligas europeas y poner presión a la FIFA para que siente un precedente.



“Vamos a caer de nuevo en la misma situación y no vamos a contar más con los jugadores. Si hicieron una vez, hicieron dos veces y por qué no lo harán una cuarta vez. Tenemos que actuar en bloque y eso es una proposición que lo vamos hacer en la CONMEBOL. Nosotros como Paraguay vamos a pedir no jugar las Eliminatorias (en octubre) en caso de que esto continúe”, señaló el presidente Harrison.



¿Apoyarán la moción los demás países de la zona? ¿Se aproxima un gran problema entre continentes?