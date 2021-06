¿Cómo le ha ido a Colomba y Argentina con Roberto Tobar como juez? Ojo

En el estadio Metropolitano de Barranquilla y por la octava fecha de Eliminatorias Mundialistas rumbo a Catar 2022, el árbitro chileno Roberto Andrés Tobar Vargas dirigirá el juego entre las selecciones de Colombia y Argentina.



Tobar, tras sufrir una lesión recientemente en el partido de Copa Libertadores Boca vs The Strongers por la última fecha de la fase grupos y cederle el partido a Nicolás Gamboa su cuarto arbitro, puso en duda su participación en el juego entre las selecciones, sin embargo, el departamento médico de la Conmebol le hizo el seguimiento y tratamiento adecuado lo que conllevó a su recuperación y con ello reconfirmar su designación.



Roberto Andrés es en la actualidad el mejor árbitro sudamericano y es en quien más confía la Conmebol para los partidos decisivos. Claro, en el terreno de juego él responde con buenas actuaciones pues tiene bastante experiencia y recorrido en el ámbito internacional y en torneos FIFA; ha pitado las finales de Copa Sudamericana, Libertadores, la Recopa Sudamericana y la Copa América, actuó también el Mundial de Clubes de Catar en 2019.



Tobar Vargas, disciplinariamente, no es un árbitro muy tarjetero, por el contrario, a veces es muy flexible, aunque en los dos juegos que ha dirigido en esta fase de Eliminatorias tiene un promedio de 5 amarillas por partido y ya le mostró roja directa a Edison Cavani, de Uruguay, en el juego contra Brasil, eso sí, cuando tiene que expulsar no le tiembla la mano



Entre sus cualidades técnicas están: darle buena continuidad a los juegos, tiene coherencia en la valoración de las faltas y juzga de la misma manera situaciones parecidas a la hora de aplicar las reglas; aunque también hay que decir que habla demasiado con los jugadores, da muchos consejos, no es un árbitro que confronte a los protagonistas, por el contrario es muy calmado a la hora de dirimir los conflictos.



Otro punto que tiene a su favor es que este mismo partido ya lo dirigió y le fue muy bien, lo hizo en la Copa América de Brasil en 2019, juego que al final ganó la Selección Colombia 2-0, este es el único encuentro que le ha pitado a la Selección en su carrera como árbitro. Por su parte, al onceno de Argentina le ha dirigido dos juegos más, contra Ecuador ganó 1-0 y frente a Venezuela empató 1-1, esto en Eliminatorias a Rusia 2018.



Para la dirección de juego lo acompañarán como asistentes sus compatriotas Cristhian Schiemann y Alejandro Ríos, en el VAR estarán presentes los jueces experimentados Julio Bascuñán y Ángelo Hermosilla quienes le podrán salvar la papeleta en caso de necesitarlo; no obstante, lo que hay que tener claro es que la Tecnología Arbitral no hace mejores a los árbitros sólo les ayuda en jugadas puntuales, es por ello que la dirección del juego dependerá en mayor medida de la buena actuación de Tobar.



Jose Borda

Analista arbitral

Especial FUTBOLRED