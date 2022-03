Colombia vs Venezuela: la alineación de Rueda para buscar el repechaje

Es todo o nada: la Selección Colombia se juega este martes, 29 de marzo, su última carta para clasificar al repechaje mundialista para ir a Catar 2022. La Tricolor jugará en Puerto Ordaz contra Venezuela (6:30 p.m.) con la obligación de ganar y esperar un resbalón de Perú contra Paraguay, para terminar las clasificatorias en el quinto puesto de la tabla de posiciones de la Conmebol.



Colombia llega a la última fecha con dos bajas, respecto de los convocados para esta doble fecha, y que ya estuvieron en el partido que se le ganó a Bolivia 3-0. Alfredo Morelos, por lesión, no jugó y ya salió de la concentración al ser desafectado; además, Juan Guillermo Cuadrado llegó a su segunda tarjeta amarilla y quedó suspendido automáticamente.



Así, la gran duda del técnico Reinaldo Rueda en los últimos días ha sido cómo reemplazar a Cuadrado; qué jugador utilizar y definir si hay o no un cambio de módulo táctico para enfrentar a la Vinotinto, que dirige José Pékerman.



Rueda trabajó este martes y parece haber despeado las dudas. Así, una de las variantes será la del futbolista que ingrese en el lugar de Cuadrado, pero no sería el único cambio que realice para este crucial juego.



Uno de los jugadores que sería novedad es Mateus Uribe, volante que marcó gol contra Bolivia. Sin embargo, la razón no es que haya anotado, sino que necesita darle más equilibrio al medio campo y no puede jugar con un solo volante de marca.



Por otra parte, Rueda volvería a darle confianza a uno de sus jugadores preferidos, y que también marcó gol en el partido de la fecha 17, el último de local en Barranquilla que se disputó el pasado viernes.



En ataque, Miguel Ángel Borja sería inicialista en lugar de Luis Fernando Muriel, pues el delantero del Junior de Barranquilla es uno de los goleadores colombiano en el proceso de Rueda.



Alineación probable de la Selección Colombia



David Ospina; Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, William Tesillo, Frank Fabra; Mateus Uribe, Gustavo Cuéllar, James Rodríguez; Luis Díaz, Luis Sinisterra y Miguel Ángel Borja, sería el once inicialista que planearía Reinaldo Rueda.