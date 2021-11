Estas son las selecciones europeas clasificadas al Mundial Catar 2022

Serbia, Croacia y España se convirtieron este domingo, 14 de noviembre, en los nuevos equipos europeos clasificados al Mundial de la FIFA de Catar 2022. Ya son siete las selecciones clasificadas en las clasificatorias de la UEFA, solo quedan tres cupos y definirse las llaves de repechaje.

Clasificadas a Mundial Qatar 2022

- Serbia

- España

- Francia

- Bélgica

- Dinamarca

- Croacia

- Alemania



Equipos que jugarán repechaje

- Portugal

- Suecia

- Gales

- Escocia

- Rusia

- Macedonia del Norte



Qué grupos faltan por definirse y calendario de partidos

Lunes 15 de noviembre



Grupo C



2:45 p.m.: Irlanda del Norte vs. Italia

2:45 p.m.: Suiza vs. Bulgaria



Grupo I



2:45 p.m.: Polonia vs. Hungría

2:45 p.m.: San Marino vs. Inglaterra



Martes 16 de noviembre



Grupo D



2:45 p.m.: Bosnia vs. Ucrania

2:45 p.m.: Finlandia vs. Francia