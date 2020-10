Ojo al árbitro: quién es el encargado de dirigir Chile vs. Colombia

En el estadio Nacional de Santiago, y por la segunda fecha de las Eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, el árbitro argentino Darío Humberto Herrera dirige el juego entre las selecciones de Chile y Colombia.



Herrera es árbitro FIFA desde 2015. Cuando no ejerce su profesión en el fútbol, es profesor de Educación Física. Su experiencia comprende torneos como Copas Libertadores y Copa Suramericana, el Suramericano Sub-20 en Ecuador y el Preolímpico de Colombia 2020. Cuenta apenas con 28 partidos internacionales.



Es uno de los tres centrales debutantes que estarán presentes en la jornada y este partido se convierte en el más importante de su carrera como árbitro, ya que es la primera vez que les arbitrará a las dos selecciones en contienda. Dicho encuentro no sólo le implicará una gran responsabilidad, sino que se espera que responda a las expectativas pues en ocasiones ha demostrado que cuando tiene que comprometerse con decisiones transcendentales no lo hace.



Darío Herrera no es un árbitro muy tarjetero, por el contrario, a veces es muy flexible y da demasiadas largas, deja jugar, tiene buena condición física; eso sí, habla demasiado con los jugadores, da muchos consejos, no tiene mucha coherencia en la valoración de las faltas y no juzga de la misma manera situaciones parecidas a la hora de aplicar las reglas del juego y las tarjetas en el partido.



Si no toma rápidamente el control de juego en la parte técnica y disciplinaria, tendrá muchos problemas en la dirección del mismo. La inexperiencia en este tipo de torneos le puede pasar factura, pues los jugadores que son muy experimentados aprovecharan las situaciones para lograr desestabilizarlo lo que perjudicaría no solo su trabajo en el juego, si no su carrera arbitral.



Ojalá haga bien su trabajo, sepa administrar bien este partido, que tiene su riesgo por lo sucedido con la selección de Chile en la primera jornada, y no se deje presionar por las circunstancias del juego y de los jugadores locales. Las selecciones exigen un árbitro que aplique justicia, que le dé a cada equipo lo que le corresponde, y Darío Herrera a veces no lo hace.



Para dirigir este partido lo acompañarán sus compatriotas Julio Fernández y Cristian Navarro como asistentes; en el VAR estarán presentes los jueces experimentados Mauro Vigliano y Fernando Espinoza, quienes le podrán salvar la papeleta en caso de necesitarlo; pero eso sí, lo que hay que tener claro es que la Tecnología Arbitral no hace mejores a los árbitros, solo les ayuda en jugadas puntuales, es por ello que la dirección del juego tan sólo dependerá de la buena actuación del silbato argentino.



José Borda

Analista Arbitral

En Twitter: @joseborda1

Especial para FUTBOLRED