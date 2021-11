El técnico que abandonaría la Eliminatoria Sudamericana por amenazas

Preocupación en el fútbol sudamericano al conocerse las amenazas a un entrenador que disputa actualmente las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial de Catar 2022. El seleccionador teme por su vida y la de su familia, y podría abandonar las clasificatorias, que se retomarán en enero de 2022.



A pesar de que la selección de Bolivia venció 3-0 a Uruguay en partido de la fecha 14 de las Eliminatorias a Catar 2022, el entrenador César Farías puso en duda su continuidad, pues explotó al denunciar amenazas en su contra y de su familia”.



“He recibido tres amenazas de distintos aspectos, uno porque no se convoca a un jugador y otro porque fui el primero en ingresar al camerino y encontré entre nueve y diez personas invadiéndolo”, afirmó el técnico venezolano a cargo de Bolivia.



Farías añadió: “Hoy no estoy dispuesto a exponer a mi familia. Conversaré con los jugadores, conversaré con el presidente Costa a quien le agradezco por ser solidario en esta última doble fecha. Yo ahora tengo que tomarme un tiempo, pensar. Me reuniré con el Presidente (de la FBF) y analizaré cosas”.



El entrenador de Bolivia confesó que ya había recibido amenazas anteriormente y no las había revelado; pero esta vez decidió hablar y denunciar porque “excedieron los límites”. “Yo no estoy para que me impongan alineaciones o me impongan convocatorias y estén amenazando a mi familia”, concluyó.