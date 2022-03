‘Para Venezuela es un clásico y los colombianos no lo toman así’

Se avecina la última doble jornada de las eliminatorias sudamericanas y Colombia necesita un milagro para clasificarse al Mundial de Catar 2022. No solo debe ganarle a Bolivia y Venezuela sino que también necesita de resultados ajenos para arañar siquiera el repechaje.



Justamente respecto a la primera de sus dos finales, César Farías, entrenador de la ‘Verde’, habló sobre el presente de la Tricolor, la mala suerte que ha tenido de cara a la copa del mundo e incluso se animó a dar su opinión respecto al clásico con la Vinotinto.

“Un partido con Colombia siempre tiene mucha expectativa. Son las últimas dos jornadas y siempre vienen cargadas de mucha tensión. Lógicamente jugar contra una gran selección como la colombiana te entusiasma, te motiva. Sin duda será un partido muy duro”, explicó el estratega venezolano en el programa ‘Saque Largo’ de Win Sports.



Agregó que Bolivia, a pesar del clima y las condiciones, tendrá “mucha intensidad” aprovechando las ocasiones que tengan y en defensa “estar muy juntos”. La idea es entonces “atrevernos y tener una dinámica diferente”, esto sin la presencia de su capitán y goleador Marcelo Moreno Martins.



Respecto al flojo presente de los cafeteros, Farías mencionó: “Tiene una grandísima calidad, un gran técnico, grandísimos jugadores, pero ese mismo deseo de hacer bien las cosas a veces juega una mala pasada. Cuando analizas bien y ves las situaciones de gol que ha tenido Colombia, te das cuenta que no es que no genere, sí lo hace pero ha tenido mala fortuna”.



El DT venezolano no se olvidó de su país y dejó unos cuantos apuntes respecto al duelo que tendrá frente a Colombia en la última fecha. “Para Venezuela es un clásico y los colombianos no lo toman de esa manera”, dijo.



“Nosotros creamos esa mística dentro de la Selección y repercutió. Eso también me puso como un personaje antipático ante buena parte de la sociedad futbolística colombiana”, concretó.



Y a modo de reflexión afirmó lo siguiente: “Somos países integrados por la historia, las familias... En muchos aspectos somos países hermanos, pero deportivamente suceden esas cosas y ese tipo de partidos son especiales para nosotros. Sacamos lo mejor y tratamos con hidalguía llevarnos lo mejor, pero después de los 90 minutos uno sabe que ahí quedó todo eso. Vengo enfrentando a Colombia desde el 2004”.