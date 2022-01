Alístese para las Eliminatorias: programación de la fecha 15

Se acercan los partidos de la fecha 15 en las Eliminatorias Sudamericanas para conocer los clasificados al Mundial de Catar 2022. El remate de las clasificatorias estará muy emocionante y apretado, pues cada juego, cada punto sumado, será vital para el futuro de las selecciones del continente.

Solo quedan dos cupos directos al Mundial y uno al repechaje, pues Brasil y Argentina ya están clasificadas a Catar 2022.



La jornada 15 se disputará entre el jueves 27 y el viernes 28 de enero. Así será la programación:



Jueves 27 de enero



4:00 p.m.: Ecuador vs. Brasil.

6:00 p.m.: Paraguay vs. Uruguay

7:15 p.m.: Chile vs. Argentina



Viernes 28 de enero



4:00 p.m.: Colombia vs. Perú

5:00 p.m.: Venezuela vs. Bolivia