Buffon se va de Juventus y no descarta estar en el Mundial Catar 2022

Gianluigi Buffon celebró este miércoles su título 26 de su carrera al levantar la Copa Italia con la Juventus de Turín. Así, pondrá fin a un ciclo glorioso en la ‘vecchia signora’, pero que no pone fin a su carrera.



Aunque no habló de los clubes que lo ha tentado para continuar su carrera, Buffon explicó que ha “tenido muchos contactos en este período y estoy analizando las propuestas que he tenido. El que me resultará más estimulante y cuando encuentre un loco más loco que yo lo seguiré. Últimamente recibí el mensaje de un gerente de una empresa que podría superarme en locura y ambición y esto me gusta”.



A sus 43 años, el mítico portero quiere seguir atajando y encontrar un club que le brinde nuevos desafíos. Y es que ‘Gigi’ se siente tan bien de forma, que no le cierra la puerta a la posibilidad de defender el arco de la selección de Italia en el Mundial de Catar 2022.



“¿Llegar al Mundial? Veamos cómo llegaré en ese diciembre de 2022. No lo espero y no quiero regalos, si alguien piensa que sigo siendo un portero confiable, estoy aquí. Pero el reto es para mí, llegar en diciembre de 2022 y saber que todavía soy fuerte y puedo estar ahí”, comentó el arquero.