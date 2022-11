¡No hay motivación! Bruno Fernandes criticó: ‘Es un Mundial extraño’

Falta tan solo una semana exacta para que el domingo 20 de noviembre empiece un Mundial muy extraño para jugadores convocados y para todo el mundo del fútbol. Por primera ocasión en la historia de las Copas del Mundo, el certamen mundialista se jugará en noviembre y diciembre. El fin de año estará contagiado por la fiesta que paraliza a todas las naciones y a las 32 selecciones que tendrán la oportunidad de alzar el trofeo más prestigioso en el balompié.

No solo será extraño que el Mundial se juegue en noviembre y diciembre a diferencia de como habitualmente se disputa durante la mitad del año en junio y julio, pues la designación de Catar también fue extraña. Joseph Blatter, expresidente de la FIFA en los tiempos de la elección del anfitrión, mantuvo hace unos días que se arrepiente de la decisión final y asume todas las responsabilidades. Y es que, para los viajeros tampoco será bueno por la cantidad de prohibiciones que hay dentro del país asiático, y las críticas no se han hecho esperar.



Catar ha sido un país que, culturalmente ha estado muy en contra del colectivo LGTBIQ+ y muchas de las prohibiciones han estado ligadas a este tema que poco gusta a los viajeros ni a los propios cataríes. Como si fuera poco, el Mundial se ha ganado muchísimas críticas por las lesiones que ha habido previamente, por el poco descanso que jugadores tendrán y por el atento a los trabajadores en la construcción de los estadios que fallecieron durante la preparación de los recintos deportivos.



Jugadores de la Premier League como Christian Eriksen y Bruno Fernandes, ambos del Manchester United hablaron tras vencer al Fulham en el último encuentro de la liga inglesa antes del parón de la FIFA por el Mundial y hablaron sobre las sensaciones extrañas de cara a disputar en Catar la Copa del Mundo. Un certamen que Maurizio Sarri ya calificó como un insulto al fútbol y que para los futbolistas tampoco es que estén contentos con disputarlo.



Bruno Fernandes comentó que es extraño también por las fechas y horarios dentro de meses sin vacaciones y donde la gente estará trabajando y estudiando, “es extraño. No es el momento de la temporada en el que nos gustaría jugar el Mundial, ni para los jugadores ni para los aficionados. La gente estará trabajando y los niños enla escuela. Los horarios no serán los mejores”. Continuó diciendo, “conocemos todo lo que rodea al Mundial, lo que se ha comentado durante las últimas semanas y los últimos meses sobre la gente que murió en la construcción de los estadios. No estamos nada contentos con ello. Queremos que el fútbol sea para todo el mundo. Todo el mundo debe estar incluido y poder participar, porque es la Copa del Mundo. Es para todo el mundo. Este tipo de cosas no deberían pasar en ningún momento, pero especialmente no en un Mundial. Es más que fútbol, es una fiesta para jugadores y aficionados y un espectáculo. Las cosas deberían de haberse hecho de otra manera”.



Posteriormente, Christian Eriksen referenció su molestia, “se ha escrito mucho y se han dicho muchas cosas sobre cómo ha evolucionado el Mundial y porqué es en Catar. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que no ha sido la mejor manera, pero somos futbolistas y todas estas decisiones las toman gente que está por encima. Intentamos hablar y dar nuestra opinión, el cambio tiene que venir de otra parte”.