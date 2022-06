En Australia menosprecian a Perú: confiados para llegar a Catar 2022

Momento de definición en el camino a Catar 2022. El repechaje se disputará la próxima semana, para definir los últimos cupos disponibles en la cita orbital. Perú llegó a esta fase por el repechaje de Conmebol, por lo que disputará esa plaza restante.



Australia y Perú será el partido de la próxima semana para llegar a Catar. Sin embargo, en el país de Oceanía, la prensa confía en que su Selección derrotará, sin mayor inconveniente, a los incas.



En el medio The Sydney Morning Herald, manifestaron la poca calidad de los de Ricardo Gareca, desde su perspectiva “Perú no tiene la calidad individual o la reputación de Uruguay, Colombia y Chile”.



Además, agregaron “La Selección Perú está lejos de su generación dorada y tiene solo a un jugador en las grandes ligas de Europa: Renato Tapia en el Celta de Vigo”.



También agregan del nivel de la liga del Perú, afirmando que no es de gran nivel “El estándar de su liga doméstica se ha desplomado. Un club peruano no ha llegado a la segunda ronda de la Copa Libertadores en nueve años”.