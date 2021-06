¡Emotiva celebración! Van der Poel ganó etapa, es nuevo líder del Tour

La etapa 2 del Tour de Francia fue una jornada relativamente tranquila hasta los últimos dos kilómetros, cuando Mathieu van der Poel supo atacar a tiempo y pasó la línea de primero.

El ganador de la jornada es además el nuevo líder del Tour de Francia 2021, una emoción enorme que dedicó a su abuelo, también exciclista y quien no pudo ser en su carrera el mejor de la general.



Pogacar fue segundo y Roglic tercero, en una jornada sobre 183 kilómetros, entre Perros Guirec y Mur de Bretagne Guerledan.



La jornada llegó a emocionar en Colombia cuando Nairo Quintana sorprendió a todos al saltar del grupo principal y obligar a los favoritos a atacar: el ganador del día aprovechó ese impulso y tuvo las piernas fuertes para no permitir más ataques hasta la meta.



Los colombianos López y Urán perdieron algunos segundos en la llegada, que no complicó su situación en la clasificación general.