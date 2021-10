Árbitro de Colombia-Brasil: argentino, con el recuerdo de Pitana

Bastantes problemas tuvo la Comisión de árbitros de la FIFA para escoger al árbitro del partido por la quinta jornada de Eliminatorias Sudamericanas entre Colombia y Brasil en Barranquilla.



Esto, por los antecedentes que dejó la última confrontación de estas dos selecciones en la Copa América 2021, a causa del accionar irregular del árbitro Argentino Néstor Pitana, en una acción específica que terminó en gol de Brasil y que dejó “calientes” a jugadores y aficionados colombianos.



El dilema era la elección de un árbitro que brindara las garantías necesarias a los oncenos nacionales, a su vez, que tuviera credibilidad y ascendencia con los jugadores y dirigentes. La responsabilidad al final recayó en Patricio Hernán Loustau el silbato argentino más experimentado de la actualidad en el continente.



Algunos pensarán que por ser compatriota de Pitana, la Selección Colombia podría tener inconvenientes. Sin embargo, es un partido diferente, son dos árbitros con estilos distintos y que cada uno lucha por hacer bien su trabajo.



En ese aspecto no habrá problemas para Colombia, menos para Brasil. Esperando que no tenga errores graves, seguramente el partido le dará mucho trabajo y varias acciones polémicas.



Loustau tiene 46 años y 5 meses, esto lo hace el juez más veterano del panel de árbitros en Sudamérica. Es el más curtido y reconocido en la dirección de este tipo de partidos, ha participado en múltiples versiones de las Copas Libertadores y Sudamericana, de hecho, este año dirigió la Final de la Libertadores 2020 en el mítico estadio Maracaná entre Palmeiras y Santos. En su hoja de vida reposa la participación en tres Copas América; Estados Unidos 2016, Brasil 2019 y 2021. Además, es uno de los jueces que más partidos a pitado en juegos clasificatorios a mundiales, en total 9, Brasil, Rusia y Qatar.



A la Selección Colombia en su carrera como árbitro, le ha dirigido dos partidos, una derrota y una victoria. Uno de ellos fue contra Brasil en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, donde perdió 2-1, de visita y en la Copa América de Estados Unidos contra Perú en cuartos de final donde ganó en cobros desde el punto penalti 4-2



A la Selección brasileña le ha pitado cinco partidos. Como curiosidad nunca ha perdido bajo su conducción arbitral: por Eliminatorias a Rusia contra Uruguay ganó 4-1; frente a Colombia ganó 2-1. En Copa América 2021, contra Perú ganó 4-0 y ante Chile 1-0. El juego más reciente fue contra Paraguay por la clasificación al Mundial de Qatar donde ganó 2-0. Se nota a leguas que, cuando les dirige a estas dos selecciones el internacional argentino, le va mejor a la Verdeamarelha.



Sus colaboradores en el Estadio Metropolitano en las bandas serán sus compatriotas; Ezequiel Brailosvky y Cristian Navarro. En el VAR los salvavidas serán los chilenos Piero Maza y Juan Lara.



La Selección Colombia, en las últimas cinco fechas de esta fase de clasificación, no ha tenido inconvenientes en materia arbitral. Lo que todos esperamos es que, en esta crucial jornada, los jueces argentinos hagan bien su trabajo y no termine con esa hegemonía.



José Borda

Comentarista arbitral