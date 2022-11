Di María y la dupla con Messi en Mundial: ‘Es lo mejor de mi carrera’

Argentina espera hacer historia en Qatar y llegar a la gran final del Mundial con Lionel Messi a bordo, buscando alzar el preciado trofeo de oro y así darle una despedida por lo alto al astro del PSG.



Otro de los convocados que ha sido fundamental para Scaloni ha sido Ángel Di María, quien también vive días de mucha expectativa por el debut mundialista contra Arabia Saudita.



El popular ‘Fideo’ espera también figurar y ser el socio para Lionel Messi y armar buen ataque en Qatar, por lo que el extremo dejó claro lo que significa jugar con la máxima estrella argentina en el último Mundial para los dos.



“Para mí, estar al lado de Leo es todo. Es el mejor del mundo, el ‘Enano’ es un extraterrestre, no me cansaré de decirlo. Y vuelvo a decirlo: jugar con Leo es lo mejor que me pasó en mi carrera. Es un sueño cumplido", respondió Di María.



Igualmente, para quitarse un poco de presión de que sí o sí van a ganar el Mundial, cree que hay otras selecciones más favoritas y que tienen la obligación de conseguir el título, aunque el deseo de ganarla siempre está.



“Francia se te viene a la cabeza inmediatamente. Por ser el campeón, por la cantidad y calidad de jugadores que tiene. En cuanto a nosotros estamos para pelear contra cualquiera. Somos competitivos. Podemos pelear por ganar el Mundial. Estamos en un buen momento, llegamos bien”, finalizó Ángel Di María en una entrevista al diario La Nación.