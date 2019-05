Así prepara William Tesillo la final en México: bastión para León

El defensa colombiano William Tesillo, del León del fútbol mexicano, aseguró que los récords de su equipo en el torneo Clausura ya son parte del pasado y ahora esperan ganarle a Tigres UANL una final que será mano a mano.

"Hemos hecho récords, como la mayoría de puntos en torneos cortos; eso queda ahí y la final será mano a mano. Si podemos quedar campeones y redondear lo que estamos haciendo sería grandioso", dijo Tesillo, un fijo en la alineación del entrenador Ignacio Ambriz.

León, líder de la fase regular, visitará el jueves al Tigres UANL, segundo, y lo recibirá el domingo en la final del Clausura que pondrá cara a cara a los dos mejores cuadros del año.

"Están el uno y el dos de la tabla y esperamos que se mantenga así y que el uno (León) pueda ganar; no será fácil, pero esperamos terminar bien", señaló.

De la mano de Ambriz, el León continuó sus entrenamientos para la final en la que el conjunto no contará con el delantero José Juan Macías, incorporado a la selección mexicana que jugará el Mundial sub-20, y el jueves no tendrá al volante argentino Rubens Sambueza, suspendido. "Con quien ponga el profe, el equipo no cambia", puntualizó el zaguero.

Tesillo recordó que los Tigres del entrenador brasileño Ricardo Ferretti juegan un fútbol de alto nivel con un técnico que lleva tiempo con los jugadores y saben jugar finales (llevan 6 en los 10 campeonatos más recientes), pero el León está bien preparado para buscar el título. "Esperamos estar al alcance", concluyó Tesillo.

El León es el quinto equipo con más títulos en el fútbol de México, con siete, misma cantidad que los Pumas UNAM. Si gana el cetro del Clausura alcanzará a Cruz Azul con ocho cetros, detrás de América (13), Guadalajara (12) y Toluca (10). Si Tigres, que lleva seis títulos, gana igualará a León y Pumas.