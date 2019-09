‘Piscinazo’ de Aristeguieta en México: el VAR lo dejó en evidencia

Este miércoles se enfrentaron Tijuana y Morelia, en el estadio Caliente, por la fecha 11 de la Liga de México, encuentro que ganó el primero por tres goles a dos. El VAR fue gran protagonista en ese juego y una de las acciones que revisó el video arbitraje fue en la que el delantero venezolano de los ‘monarcas’ cayó dentro del área.

En el minuto 59, el ex delantero del América de Cali intent rematar tras un centro desde la izquierda lanzado por Luis Mendoza. Pero el jugador no pudo impactar bien la pelota y decidió lanzarse. El árbitro Roberto García Orozco dijo saque de puerta mientras el jugador le reclamaba por un supuesto penalti.

El juez se llevó la mano al audífono, dando a entender que el VAR entró a revisar. Segundos después, se reanudó el partido y al ver la repetición se puede ver la insólita forma en la que el delantero quiso engañar al juez, aunque no contó que allí sí hay tecnología.