¡Espeluznante lesión en el Puebla! No apta para ojos sensibles

Chivas venció por la mínima diferencia a Puebla en un choque vital para ambos elencos. Pues los rojiblancos lograron escaparse aún más en las casillas de Play-Offs, algo que los poblanos necesitaban. El solitario tanto de Alexis Vega fue suficiente para que el rebaño sagrado sumara tres unidades en condición de local en el Estadio Akron.

Sin embargo, las miradas de los seguidores se quedaron con una acción justo en el comienzo del partido. No fue un buen semblante para el Puebla, pues cuando el árbitro central señaló el inicio del encuentro, Gustavo Ferrareis, defensor central poblano se vio envuelto en una situación impresionante y escalofriante que sin duda alguna, nadie quiere vivir.



Antes de los diez minutos, en un duelo entre el zaguero oriundo de Brasil, Gustavo Henrique Ferrareis y Cristian Calderón, el futbolista de Chivas logró evadir la dura entrada de Ferrareis, pero nunca se imaginó que su pierna izquierda iba a quedar clavada en el gramado. Al quedar atorado en el césped, su tobillo izquierdo dio un giro que dejó a los seguidores con un susto por el estado de salud del poblano.



El juez central, sin obviar la situación paró el juego para que atendieran al zaguero central. Las gradas quedaron sorprendidas por la gravedad de la lesión, aunque el Club Puebla no ha oficializado el tiempo por fuera de las canchas, pero seguramente, estará un buen tiempo lejos del terreno de juego. Fue trasladado de manera urgente en ambulancia al hospital. Su compañero, Maximiliano Araujo no pudo sostener las lágrimas al ver a su colega en el suelo. En la cuenta oficial del conjunto enfranjado enviaron unas palabras a Gustavo Ferrareis, "Ferrareis, Diosito, pronta recuperación para mi Gustavo. Este partido va por ti y el resto del torneo va por ti ¡Venga, Ferra, todos estamos contigo!".