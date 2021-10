Cambió a Benzema y Bale por Roger y Benedetti: así vive ex-Real Madrid

Pasar del Real Madrid, con todo el lujo que significa, al América de México debe ser una transición dura, pero Santiago Solari ha demostrado todo lo contrario...



El entrenador argentino describió este viernes al Madrid como "su casa" y descartó responder a Efe si comparte la opinión de José María Gutiérrez 'Guti', quien dijo que los merengues no lo valoraron como estratega.



"Después de dirigir al primer equipo del Madrid tuve la oportunidad fantástica de ser embajador del club, hasta que firmé con el América. Ha sido una experiencia maravillosa en distintos roles y he disfrutado cada uno de ellos. Lo considero como mi casa y siempre le deseo lo mejor", explicó en rueda de prensa.

En un evento organizado en septiembre por la oficina mexicana de LaLiga, Guti comentó que el Real Madrid "no valoró mucho" como técnico a Solari, actual manejador del América mexicano, y quien dirigió al equipo principal de los merengues entre 2018 y 2019, tiempo en el que ganó un Mundial de Clubes.



"En el Madrid he pasado la mitad de mi vida, he tenido la oportunidad de jugar muchos años allí y luego ahí me formé como entrenador y formé jugadores de divisiones inferiores desde los 13 años hasta el Castilla y luego pasé por el primer equipo", recordó el mentor de 45 años.



Solari ha mantenido al América en el primer lugar de la clasificación del torneo Apertura 2021 las últimas nueve jornadas, con lo cual es uno de los candidatos para ganar uno de los cuatro lugares directos a los cuartos de final.



En la decimotercera jornada, las Águilas del argentino visitarán este sábado al San Luis de Jhon Duqe, sucursal mexicana del Atlético de Madrid, que marcha en el séptimo lugar de la tabla del Apertura.



"San Luis está haciendo un buen torneo, lo ha demostrado de local y visitante. Será un rival duro y vamos a tener que estar con las luces encendidas. Hay que salir atentos desde el primer minuto", añadió quien ganó una Liga de Campeones de Europa como jugador del Real Madrid.