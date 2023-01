Pumas sale de la polémica con Dani Alves: esta fue la decisión

El viernes 20 de enero se confirmó la mala noticia para el jugador brasileño ex Barcelona, Dani Alves. De hecho, el lateral de 39 años fue detenido en Barcelona por avances del tema del posible abuso sexual en el que se vio comprometido por claros testimonios de una mujer que le acusó de haber sido tocada por el futbolista que se desempeñaba hasta hace unos días en el fútbol de México, exactamente con Pumas de la UNAM.



Después de prestar su declaración, la jueza del tribunal decidió ingresarlo en prisión por el caso de la mujer en un baño de una discoteca en Barcelona. Claramente, tras lo sucedido, no se iba a esperar una dura sanción por parte de su equipo, Pumas de México que ya decidió qué hacer con Dani Alves.



Defendido solo por su esposa, el club manifestó que iban a revisar las acciones y sanciones conducentes, de acuerdo con el contrato laboral del brasileño. Además, no solo el club notificó las sanciones posibles, sino que la Liga MX también expidió un comunicado sobre el tema, "la Liga MX, en conjunto con el Club Universidad Nacional (Pumas), estará pendiente del caso y la situación legal del jugador para determinar lo conducente en cuanto a su participación en la liga".



Y así fue, pues mientras paga su prisión sin fianza en Barcelona como mantuvo la jueza encargada, Dani Alves sabe que no volverá a México y el club, bajo la presidencia de Leopoldo Silva, manifestaron la sanción más dura para el brasileño: rescindirle su contrato laboral con el club mexicano.



Pumas de México convocó a una reunión para definir el futuro de Dani Alves con los medios de comunicación en voz del presidente Leopoldo Silva. El directivo mantuvo, "quiero darles una noticia importante. Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el que se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente: el Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral de su jugador Daniel Alves a partir de este momento. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea que atente contra el espíritu universitario y sus valores. El Club Universidad Nacional es una institución que promueve el respeto, el comportamiento íntegro, digno y profesional dentro y fuera de la cancha de sus jugadores y jugadoras. Son un modelo a seguir en la sociedad en México y en cualquier parte del mundo".