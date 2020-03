El alto directivo de la Liga de México que fue confirmado con covid-19

El presidente de la LigaMx del fútbol mexicano, Enrique Bonilla, informó este viernes mediante un comunicado que dio positivo de COVID-19.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud", comunicó.

El positivo de Bonilla se difundió minutos después de que el Gobierno mexicano anunció que en el país existen 203 casos confirmados de la pandemia COVID-19.

En el comunicado no se menciona si el presidente de la Liga mexicana tuvo contacto con otros trabajadores del torneo que permanece sin actividad desde el pasado 15 de marzo como medida preventiva para evitar la propagación de este virus.

Bonilla es el segundo integrante de la Liga Mx en dar positivo en COVID-19. El martes, el San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, informó que su presidente, el español Alberto Marrero, dió positivo, el primer caso confirmado en el deporte de alto rendimiento en México.

El segundo caso corroborado de COVID-19 en el deporte del país fue el de la campeona panamericana en pentatlón moderno, Mariana Arceo, quien regresó de un campamento en Barcelona y se encuentra estable. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade) informó el jueves que todos los atletas que se encuentran preparándose para Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en centros de entrenamiento de la capital del país fueron enviados a sus casas para evitar el contagio de la COVID-19.

La Liga Mx actualizó el miércoles que aún no contemplan una fecha para su reanudación y que mantendrán videoconferencias semanales con sus equipos para renovar la información.