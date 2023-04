Multan a DT por criticar su liga: la tildó de 'marrullera' y 'amateur'

El brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti, entrenador del Cruz Azul, fue multado por la Federación Mexicana de

Fútbol por decir que el balompié del país cae en lo amateur porque para que un jugador sea suspendido un partido debe acumular cinco tarjetas amarillas y no dos como en otros torneos.



La Comisión Disciplinaria de la federación fue la encargada de revelar este martes en una nota de prensa la sanción a Ferretti, sin embargo, no dio a conocer el monto de la multa.



"Pienso que son demasiadas tarjetas. Por eso el fútbol mexicano es marrullero y llega a caer en amateur por tener cinco tarjetas. Lástima que la federación no toma cartas en el asunto. Cinco tarjetas para un

fútbol que se considera de primer nivel es una vergüenza", lamentó el pasado lunes el estratega más ganador de la liga del país con siete títulos de liga.



"Esto no es una cosa de los equipos, sino de la federación, que le encanta llenar el 'cochinito' (con lo que se cobra por cada tarjeta amarilla recibida)", añadió el técnico de 69 años.



Según la federación, estas palabras transgredieron su reglamento porque "critican o denuestan al arbitraje" y si en el futuro el técnico vuelve a hacer una declaración de este tipo se le impondrán "sanciones más severas".



Esta no es la primera vez en los últimos años que Ferretti es sancionado por sus declaraciones. El pasado de noviembre de 2021 fue multado por emitir comentarios machistas y homofóbicos en una conferencia de prensa cuando entrenaba al Juárez.



"¿Hay viejas (mujeres)? No, ¿verdad? ¿Maricones? El primero, ¿quién va a ser el primer maricón? Puros machos entonces", señaló Ferretti en aquel entonces a los medios de comunicación.



A pesar de esta reciente sanción, la Comisión Disciplinaria no consideró que por lo dicho el pasado lunes se mereciera un castigo más severo. Ferretti prepara al Cruz Azul para disputar la decimocuarta jornada del torneo Clausura 2023, en la que visitará este sábado al León.



Cruz Azul se encuentra en el octavo puesto y está cerca de confirmarse en la repesca, en la que se disputarán los últimos cuatro lugares a los cuartos de final.



EFE