Luis Quiñones es un reto para Miguel el ‘Piojo’ Herrera, su nuevo DT

Miguel Herrera fue el escogido para entrenar al Tigres de Monterrey en la Liga de México, luego de la salida del histórico Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, quien dejó de ser el director técnico después de once años consecutivos en su tercer ciclo.



El ‘Piojo’, quien fue campeón con América y dirigió la selección mexicana, espera llevar a Tigres a lo más alto en su país, Concacaf y repetir una asistencia al Mundial de Clubes.



En entrevista con ‘Milenio Televisión’ el técnico de Tigres habló de la nómina que tiene actualmente, y cuando llegó la oportunidad de referirse a Luis Quiñones, dejó claro que se trazará un reto con el díscolo atacante colombiano.



“A mí me encanta mucho Luis Quiñones, es un jugador que estando en América lo pedí, tiene muy buen desgaste ida y vuelta, desequilibra, ciertas cosas que en el futbolista hay que buscar, me dicen que es desordenado, pero yo me encargaré de ordenarlos, hablar con ellos, aquí no es un campo militar para tenerlos encerrados”, indicó el entrenador mexicano.