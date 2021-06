‘Pacho’ Meza y Luis Quiñones definieron su situación en Tigres

Con la llegada de una nueva temporada, salta la duda en Tigres la continuidad de los colombianos. Recordemos que uno de ellos, Julian Quiñones, confirmó su salida hace unos días.



El entrenador Miguel Herrera afirmó este viernes que su equipo tiene jugadores para suplir la ausencia de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin mientras participan con la selección de Francia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.



"Siempre me ha gustado que el jugador tenga el deseo de estar en su selección, que le cause motivación. Son dos jugadores importantes que se nos van, sumados a los otros dos que están en la selección mexicana, pero tenemos un plantel para suplir a cualquiera", dijo en rueda de prensa.

Gignac y Thauvin fueron convocados por el seleccionador Sylvain Ripoll para afrontar el torneo olímpico de fútbol, que comenzará el 22 de julio, el mismo día que comienza el torneo Apertura mexicano.



Herrera, seleccionador de México en el Mundial de Brasil 2014, destacó la disposición de Florian Thauvin en sus primeras semanas como jugador de los Tigres.



"Hizo la presentación en Monterrey y al día siguiente viajó (a la Riviera Maya) para hacer la pretemporada. Hicimos pruebas de medición y de esfuerzo físico y se subió a la banda, no dijo que estaba cansado ni nada. Hizo un gran esfuerzo y es claro que quiere estar aquí y demostrar por qué llegó", destacó.



Dijo que ya definió la lista de 10 extranjeros que tendrá en la plantilla. Se trata de los uruguayos Nicolás López y Leonardo Fernández; los colombianos Francisco Meza y Luis Quiñones; los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro; el paraguayo Carlos González, el brasileño Rafael Carioca, así como Gignac y Thauvin.



"Leo Fernández no estaba en duda, estaba en duda saber quién iba a trabajar de la manera que me gusta, por eso Leo viajó a la pretemporada. Los únicos que estaban afuera de mi cabeza eran Jordan Sierra y Julián Quiñones, que ni siquiera llegó con nosotros, los demás tenían la oportunidad de ganarse un lugar", expresó.



El Piojo dijo que espera por lo menos sumar un volante mexicano más para el torneo Apertura. "Esperemos que llegue a alguien más, mientras no se cierren los registros podemos seguir sumándole gente a un plantel y hacerlo más basto de lo que está", finalizó.