Nueva lesión para Julián Quiñónes: Tigres confirmó incapacidad

El delantero colombiano Julián Quiñones, de los Tigres UANL del fútbol mexicano, sufrió un desgarre en el muslo izquierdo y estará entre 10 y 15 días fuera de la cancha por lo que podría perderse el inicio de la Liga. "Julián Quiñones sufre desgarro grado uno del muslo anterior izquierdo, con pronóstico de 10 a 15 días para su recuperación", explicaron este lunes los Tigres en su cuenta de Twitter.

Quiñones, de 23 años, sufrió en 2019 una serie de lesiones en la rodilla derecha que lo llevaron al quirófano. Luego de dejar atrás la dolencia, el atacante pretende ganarse un puesto como titular en la alineación del entrenador Ricardo Ferretti, pero corre el riesgo de no estar en el debut de los felinos en el torneo Guardianes 2020, como la Liga Mx bautizó al que debió ser el Apertura.



Sin el colombiano, los Tigres empataron este domingo 2-2 con el Atlas y se clasificaron a las semifinales de la Copa por México, en las que enfrentarán a Cruz Azul. El jugador no podrá estar ni en ese encuentro ni en la final, en caso de que el conjunto derrote a los Azules.



Aunque la lesión del sudamericano no es grave, el goleador tendrá un reto grande en el Guardianes 2020, en el que deberá disputar la titularidad en un equipo con una de las mejores delanteras del campeonato, encabezada por el francés André Pierre Gignac y con figuras de nivel como el chileno Eduardo Vargas y el colombiano Luis Quiñones.



Tigres es el equipo de mejor rendimiento en el fútbol mexicano en los últimos cinco años en los que ganó cuatro títulos en los últimos nueve campeonatos. Con jugadores de calidad en todas las líneas, el equipo de Ferretti volverá a salir entre los favoritos para entrar a la liguilla de los ocho mejores y volver a ser candidato al cetro. En el Guardianes 2020 los Tigres debutarán el próximo viernes 24 de julio como visitantes del Necaxa.