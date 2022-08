¡La goleada enciende a los hinchas! Arremeten contra el Cruz Azul

Fanáticos de Cruz Azul increparon este lunes a jugadores del equipo en las afueras del centro de entrenamiento por la goleada de 7-0 que les infligió América el pasado sábado. Fue el mayor descalabro sufrido en su historia por los Celestes.



Entre los más asediados a la salida de La Noria, donde se entrena La Máquina, estuvo el defensa peruano Luis Abram, a quien airados hinchas le gritaron que regresara a su país. "Te están pagando millones por caminar en la cancha. Si no quieres, no vengas a robar al país. Tienes carro, tienes casa, tienes todo, entrenas un rato y ya te vas. ¡Regresa a tu país!", fue uno de los más airados reclamos al jugador de la selección peruana.



En la décima jornada del torneo Apertura Cruz Azul perdió ante su máximo rival, América, por 7-0, resultado por el que los directivos destituyenron al entrenador uruguayo Diego Aguirre.



Cruz Azul, uno de los clubes más populares en México, se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación del torneo Apertura con ocho puntos. Los ultras celestes también recriminaron al paraguayo Ángel Romero, a quien le exigieron que eleve su desempeño, y a su compatriota Juan Escobar. "Vamos a salir todos juntos de esto. Estamos en una situación difícil como sabe, pero creo que estamos a tiempo de levantar", prometió Escobar a los exaltados hinchas, que han pedido la salida de los mexicanos Rafael Baca y Julio César Domínguez.



El único jugador de La Máquina que recibió aplausos a su salida fue el uruguayo Ignacio Rivero, a quien reconocieron por su entrega en la cancha. Cruz Azul, que aún no designa al sucesor de Diego Aguirre, regresará a la acción este sábado al recibir a los Gallos Blancos de Querétaro en la undécima jornada del Apertura.



EFE