Violencia en estadios no solo en México: ¿la culpa es de los clubes?

Las penosas imágenes del duelo entre Querétaro y Atlas que tuvo que suspenderse por graves enfrentamientos entre hinchas ni son las primeras de este tipo que se ven en los estadios ni son exclusivas de México.

Tristemente son escenas que se repiten en distintos escenarios, inclusive en Colombia recientemente en un partido entre Unión Magdalena y Bucaramanga, que se saldó con sanciones al cemento y no a los responsables.



Pero en el caso de Querétaro, la sevicia de muchos de los atacantes es tan aterradora que las sanciones deben estar en esa misma escala y por ahora, según los analistas en ese país, poco de eso se ha visto.



David Faitelson aseguró en ESPN que los únicos responsables de actos violentos que se han presentado a lo largo de la historia del fútbol mexicano son los equipos de primera división, por permitir y alentar el ingreso de “barras bravas” al estadio y por no aplicar protocolos deficientes de seguridad.



"Más que justicia, la FIFA debería exigirle al fútbol mexicano que revise sus protocolos de seguridad y vigilancia en las tribunas en los estadios de la Liga MX…Los responsables son los clubes. No hay más…”, aseguró en sus redes sociales.



Los hechos del 5 de marzo dejaron al menos 22 heridos, tres de ellos de gravedad, según reportes oficiales de los que dudan muchos testigos de los hechos y que se pueden inferir víctimas mortales.



La Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro no ha reportado algún detenido ni ha identificado a responsables de las agresiones y de los cuantiosos daños a las instalaciones del estadio.



Según Faitelson, la presencia de barras en los estadios prueba hasta dónde han ganado poder para incitar a la violencia, por lo cual, según él, se requieren acciones muy drásticas de parte de Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quien por ahora solo anunció que se reunirá en asamblea con dueños de los clubes para tomar decisiones.



“El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, ha tomado una postura tímida en el tema de Querétaro. Hoy, tenía que haber anunciado la desaparición absoluta de las barras de los estadios. Hay que echar ya a esos delincuentes de las tribunas. ¿Para qué esperar a los dueños de clubes?”, sentenció.



Los hechos y probablemente la causas no son exclusivas de la Liga mexicana y abren un debate que puede alcanzar a casi toda América Latina, donde los violentos se benefician del disfraz del fútbol y los propios clubes pasan sin consecuencias a pesar de la gravedad de los incidentes.