Por el coronavirus: la prohibición de Xolos de Tijuana a Edwin Cardona

El fútbol mexicano sigue en pausa mientras se controla el coronavirus en el mundo y los dirigentes deciden cuándo vuelve la competencia y la actividad a los campos de juego. Mientras tanto, los equipos siguen entrenando a sus jugadores virtualmente y aislados en sus casas.



Este año, Edwin Cardona llegó a Xolos de Tijuana y no ha podido tener la continuidad que esperaba. Y encima con el fútbol suspendido, el volante colombiano deberá esperar a que regrese la Liga MX y demostrar que está a tono. Por ahora, en cuarentena espera junto a su familia, protegiéndose del covid-19.



Sin embargo, Cardona tiene limitantes en su club, pues Xolos ha impuesto a sus jugadores una lista de medidas que incluso no le dejan cruzar las fronteras de la ciudad. Y es que Tijuana limita con Estados Unidos, queda pegada a San Diego, y al ser uno de los países con mayor cantidad de contagiados les recomendaron a los jugadores no ir a la atractiva ciudad estadounidense.



“Prohibieron entrenamientos, hace una semana nos citaron y nos dieron recomendaciones de quedarnos en casa y no cruzar la frontera por precaución. Es un atractivo siempre ir a Estados Unidos desde Tijuana pero por ahora es mejor esperar”, dijo Gibrán Lajud, arquero de Xolos.



El portero, compañero de Cardona y del también colombiano Kevin Balanta, añadió: “Es duro el cortar el ritmo de vida, sobre todo porque San Diego ofrece atracciones y puntos turísticos que de igual forma se encuentran cerrados, así que aquí o allá la situación tiene que pasar por la fortaleza de todos de salir adelante”.