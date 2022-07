No solo fue Pumas: Dani Alves pudo ser compañero de estos colombianos

El mercado de fichajes de este verano, ha traído varias novedades. Una de ellas, no se dio en el acostumbrado en el fútbol europeo, sino en el de México. La llegada de Dani Alves a Pumas es una de esas transferencias que sorprendió, luego de su salida del Barcelona.

La firma se estampó y su vinculación al elenco mexicano se concretó. Ya vestido de cortos, para entrenar y ser presentado, el brasileño tuvo el primer contacto con la prensa de este país, dialogando sobre cómo se dio su fichaje.



Se espera que su debut se de en esta semana, así lo manifestó el mismo jugador “He estado hablando con la directiva, me gustaría sentir desde el fútbol mexicano el miércoles. Si no lo que he estado entrenando no sirve de nada”.



También agregó sobre lo que le llamó la atención de llegar a México “Lo que me atrajo de Pumas es mucho más que fútbol, es lo que intento buscar. Yo creo que la gente se ilusión mucho más con la fama de la gente y crea una distancia que no existe, pero somos seres humanos que luchamos por lo mismo; al final de cuentas el ser humano no es más importante por cuántas veces salga en la tele”.



Alves confesó que no solo fue Pumas quien lo buscó, sino otro club de México “Me gustaría agradecer a la gente de León, que ha estado ahí también, enamorando como dicen en Brasil… Pero cuando surgió la oportunidad de salir de Sao Paulo, de Barcelona, sabíamos que había iniciado una relación con Pumas, había dicho en ese momento no, más adelante. Lo puse como prioridad por mis palabras. Tengo la costumbre de cumplir con lo que hablo”.