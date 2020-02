¿Ni amarilla sacaron? El terrible pisotón que le dieron a colombiano

América de México fue golpeado y no en el marcador. Las Águilas enfrentaron al equipo guatemalteco de Comunicaciones y firmaron un empate en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf que acabó con polémica.

El colombiano Andrés Ibargüen es fiel testigo y hasta víctima del cuestionable arbitraje de la noche, el gran lunar, según la crítica.



En el primer tiempo el colombiano recibió una criminal entrada sobre su tobillo derecho, un monumental pisotón que el juez, Jair Marrufo, aparentemente no consideró grave. El agresor, Andres Lezcano, no vio ni tarjeta amarilla.



Pese a todo, la suerte le jugó en favor del caleño, pues salió bien librado del encuentro a pesar del grave riesgo. Su técnico, Miguel 'Piojo' Herrera no se quedó callado y expresó su descontento con el equipo arbitral.



De milagro no lo lesionó 🤕



En el primer tiempo del Comuniciones vs América, el futbolista de las Águilas 🦅 Andrés Ibarguen recibe esta entrada criminal por parte de Rafael Lezcano.



El arbitro Marrugo increíblemente se hizo de la visya gorda 👎😐🤷‍♂️

“Nosotros tuvimos que haber ganado el partido si te marcan dos penaltis claros, la roja en el primer tiempo, te quedas con un hombre menos. Es un arbitraje desastroso", puntualizó.