¡A Pochettino no lo salva ni la Champions! Zidane, el elegido por PSG

Los dueños de los clubes son particulares: no les sirve que su equipo sea líder sólido en la liga local, que tenga 13 puntos de ventaja sobre su perseguidor, que esté en la siguiente fase de la Champions League. Tener dinero a manos llenas les permite exigir que el juego se ajuste a su paladar, que los resultados no sean lo único y que los trofeos lleguen sí, pero por la vía que ellos decidan.

Por eso los qataríes dueños del PSG no están pensando en la llave de octavos de final contra Real Madrid para tomar sus decisiones y no les dice nada el liderato de la Ligue 1 (43 unidades, 13 más que Niza). Lo que decidieron está por encima incluso de los buenos resultados: el técnico Mauricio Pochettino se irá al final de la actual temporada.



Puede hasta salir en la foto con 'La Orejona' en las manos, la obsesión del club parisino en los últimos años, y nada cambiará su destino, según la información de la prensa francesa.



La RMC ya confirmó que el sustituto está hablado, convencido y listo para sentarse en el banquillo: será Zinedine Zidane.



Según el periodista Daniel Riolo (uno de los primeros en adelantar en Francia la llegada de Messi al PSG) en el programa After Foot, 'Zizou' dirigirá al PSG a partir de la próxima temporada y eso no tiene marcha atrás. Sus tres coronas europeas consecutivas son el argumento principal para los dueños, que tampoco parecen preocuparse por la inminente salida de Kylian Mbappé, su joya más valiosa.



Dice Riolo que Zidane llegará incluso si el 'joven maravilla' decide irse en junio, aunque también esta filtración podría tener la intención de que el ídolo de infancia del hombre más valioso de la actual plantilla lo convenza de renovar por fin su contrato y haga que se quede en París. En el pasado se dijo que el DT y Mbappé mantenían un contacto permanente y que eso abría la posibilidad de un fichaje en Real Madrid, el cual no se cristalizó.