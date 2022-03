La irregularidad en el PSG volvió: derrota sobre el final contra Niza

Los días en el PSG no son los mejores, la cantidad de estrellas que hay en el plantel, no corresponde al fútbol deseado. La eliminatoria contra el Real Madrid, en su duelo de vuelta, ya viene. Pese a la ventaja de un tanto, preocupa por lo mostrado contra Niza.



Dominio en la posesión del PSG, pero no en las opciones de gol. Todo se determinó al final del partido, en una jugada en largo del Niza. Perdida en ataque de Neymar, centro de costado y Delort le ganó la espalda a Wijnaldum, que llegó a oficiar como lateral en esa acción.



El cuadro parisino sigue como líder, pero el Niza le recortó tres unidades, quedando a 12 puntos del PSG. Ahora, vendrá el reto de la Champions contra el Real Madrid, partido en el que tienen ventaja de un gol.