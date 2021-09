Neymar y Mbappé no estuvieron claros: PSG ganó contra Montpellier

París Saint Germain logró un importante triunfo 2 a 0 contra Montpellier. Gueye y Draxler fueron las figuras, que aparecieron para definir en medio de las opciones desperdiciadas del frente de ataque.



El elenco parisino no contó con Lionel Messi, quien quedó por fuera ante las molestias físicas, teniendo en cuenta que el reto entre semana será Champions League y contra el Manchester City. Pese a la ausencia del argentino, los kilos en ataque estaban asegurados, con Mbappé, Neymar y Di Maria, el tridente en el fondo, responsable de anotar los goles, los cuales quedarían pendientes por parte de ellos en el primer tramo del juego.



No pasó mucho para que los parisinos tomaran ventaja. Idrissa Gueye sacó un remate fuerte, potente y al ángulo del arco de Omlin, quien voló para la foto, porque el balón tomó dirección a la red. Se vislumbraba un dominio de principio a fin por parte del PSG, pero Montpellier encontró los caminos y de a poco equiparó la posesión, pases y demás.

Errar opciones fue el común denominador del tridente de ataque, que no logró concretar ni conectarse para poder ejecutar todas las aproximaciones, además, de las intervenciones del portero rival, que se hizo figura.



Pero del lado de los de Pochettino también estuvo gigante Navas, que se mostró firme ante las aproximaciones y remates del Montpellier. Producto del cansancio o de la misma impotencia, Mbappé tuvo varias de cara al arco, pero al momento de capitalizar no logró el toque adecuado y se mostró más errático, algo poco común en uno de los delanteros más letales del fútbol europeo.



El juego tomaría el rumbo del triunfo para el PSG con el ingreso de Draxler, el alemán entró sobre el final del juego y no pasaron más de dos minutos para que se integrara al circuito de ataque y quedara de cara al arco, remate cruzado y el triunfo definitivo para los de Pochettino