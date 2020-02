Mítico jugador del Manchester United recomienda que fichen a Cavani

Édinson Cavani se quedó en el Paris Saint German, depues de que la oportunidad de irse para el Atletico De Madrid en el mercado de invierno, terminara en nada, Por ahora su futbol se queda en París, pero cuando se acabe su contrato en verano, el uruguayo estará disponible para dejar París si así se requiere.

El tiempo dirá dónde terminará Cavani, pero si de algo es seguro es que equipos de renombre no se perderán la oportunidad de hacer su apuesta por este, la batalla de pujas determinará su futuro.



Se sabe que el conocido equipo inglés, Manchester United le urge un hombre con hambre de gol y quien mas para entender lo que necesita el Manchester United que Robin van Persie, el aclamado jugador Neerlandés, que jugó para los ingleses. Persie lo sabe bien y aseguró: "Edinson Cavani. Definitivamente iría a por Edinson Cavani".

De la misma manera anexó: "Con él de titular anotaría 25 goles por temporada. Le he visto jugar. He jugado contra él y es un anotador nato. Vive del gol y yo iría a por él".



Con sus 33 años, tanto el como sus seguidores saben que el siguiente paso depues de dejar el PSG puede ser el ultimo. Mientras tanto, aunque no sea indiscutible en el once titular, Cavani es todavia una ficha clave para Thomas Tuchel, entrenador del PSG, y hasta el día de hoy lleva siete goles y tres asistencias en 859 minutos repartidos entre 19 encuentros oficiales.