PSG se hartó: Kylian Mbappé deberá definir su futuro en contadas horas

La postura del Paris saint Germain con Kylian Mbappé no ha cambiado, sin embargo, ahora se le agota el tiempo para definir su renovación. Constantemente, el atacante pone en duda su continuidad en el equipo de la capital del país, algo que ya colmó la paciencia en la dirigencia.





Este miércoles, Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, puso las cartas en la mesa. Kylian Mbappé, la piedra angular del proyecto, tiene dos semanas para definir su continuidad o será traspasado de manera definitiva siempre y cuando llegue una oferta que cumpla con las expectativas. La idea es recuperar dinero invertido en el francés y no dejar que salga libre.

"Tiene que decidir la próxima semana, o como máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro", dijo el dirigente en entrevista para Le Parisien.



"Es decepcionante saber que Mbappé se ha planteado irse gratis 202. Nasser confía en que respetará su acuerdo verbal (el de no salir como agente libre): «Queremos que se quede pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo verbal y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis. Es muy decepcionante porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero. Y si se va gratis, debilitando al club francés más grande, no es él. Esta información de decepcionó", completó Al-Khelaifi.

Por lo pronto, son pocos equipos los que pueden pagar las exigencias tanto del equipo como las del futbolistas. Mucho se habla de Real Madrid, con el que ya tuvo un altercado antes del comienzo de la pasada temporada. Ahora se han sumado poderosos de la Premier League: Manchester United y Chelsea han preguntado por la condiciones para el fichaje de quien está llamado a ser el mejor jugador del mundo en los próximos años.