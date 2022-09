Excompañero de Neymar y Mbappé no entró en polémicas: dejó un mensaje

Mucho se ha hablado en los últimos meses de una relación que no va por buen camino entre Kylian Mbappé y Neymar Jr. Sin embargo, en la cancha, parece todo lo contrario. Ambos jugadores tienen un entendimiento envidiable en el rectángulo verde, y parecen esconder todas las versiones que mencionan los periodistas franceses sobre una riña.

Todo salió a la luz en un cobro penalti en el que Neymar y Kylian Mbappé se pusieron a discutir por quién ejecutaría dicho lanzamiento. Ahí explotaron los rumores de una posible batalla de egos entre los dos astros del Paris Saint-Germain que también se repitieron los fantasmas de la relación entre Ney y Edinson Cavani por esa misma vía: una discusión por una pena máxima.



Ante estos temas tan candentes, Neymar quiso guardar silencio cuando le preguntaron después del triunfo contra Túnez. Algo prudente, pues realmente, logran ganarle a los rumores en la cancha con un tremendo juego entre ambos. El diario L’Équipe mencionó que la riña entre los dos jugadores pudo aparecer cuando se pensaba que el brasileño abandonaría las filas parisinas, y culpó a Kylian Mbappé de querer buscarle una salida.



No es la primera vez que Kylian Mbappé toma la palabra en el Paris Saint-Germain, pues su voz fue vital para el club con el objetivo de mantenerlo en la plantilla cuando se especulaba también su salida al Real Madrid. Thiago Silva, quien fuera compañero e Neymar y Mbappé en la capital francesa también quiso bajarle a la tensión que hay entre los astros como se dice en Francia.



Después de la victoria contra Túnez holgadamente, Thiago Silva dio testimonios a los medios, pero no se atrevió a dar una razón de lo que puede estar sucediendo. En primer lugar, elogió a su compañero Neymar, “es un mago. Por desgracia, en los últimos años tuvo algunas lesiones muy graves que no le permitieron terminar la temporada siendo él mismo, jugando bien y estando físicamente preparado. Este año está siendo poco diferente. Se preparó bien durante las vacaciones. Estuve con él en Brasil y lo vi. Espero que pueda seguir con esta mentalidad y buena salud, para llegar al Mundial con buena cara”.



Posteriormente, prefirió evitar meterse en la polémica que rodea al brasileño y al galo en el Paris Saint-Germain, “no me permito hablar de esto, porque no sé qué pasa. No sé qué está pasando exactamente. No puedo hablar de Kylian. Puedo hablar de Neymar porque lo conozco muy bien. Lo hace todo por el equipo. Por eso marca muchos goles y da muchas asistencias. Ese es Neymar. De las otras cosas no puedo hablar”.