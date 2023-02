Mbappé alarma a PSG tras salir lesionado: 'Duele demasiado’

PSG no tuvo su mejor juego contra Montpellier y desde un inicio tuvo a Kylian Mbappé con un bajo rendimiento tras no pesar en el partido y botar penalti, pero que luego salió lesionado antes del descanso y aumentó el mal día para la estrella francesa.



Una lesión a los 21 minutos obligó a Mbappé retirarse del terreno de juego y su vuelta supone un alto riesgo en lo que será la participación del club parisino contra Bayern Múnich por Champions League.



Luego de su salida del campo, Mbappé confirmó que la lesión que sufrió le ha “dolido demasiado porque me lesioné tras un mal apoyo”, dijo el francés quien pone más en duda su convocatoria al partido contra Bayern.



De igual manera, el técnico de PSG, Galtier, reconoció que preocupa el estado de su estrella, pero que tendrán que hacerse las pruebas pertinentes para descartar cualquier gravedad de la lesión.



"Tuvo un golpe en la rodilla, en la parte posterior, pero tanto Ramos como Mbappé deben hacerse más pruebas, al parecer no es tan grave. Los jugadores no quieren correr ningún riesgo. Habrá que esperar", dijo Galtier en conferencia de prensa.



💬 Christophe Galtier sur les blessures de Mbappé et Ramos : « On pense que ce n'est pas grave. Les joueurs ne veulent pas prendre de risque, mais ça ne parait pas très grave. »#MHSCPSG pic.twitter.com/Ki8LOjTtVX — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 1, 2023

Por el momento, PSG es líder con 56 puntos en la Ligue 1 y espera recuperar a su lesionado Kylian Mbappé, quien sería una baja sensible contra Bayern Múnich en caso de confirmarse una dura lesión.