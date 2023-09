Stade Brestois venció con lo justo a Stade de Reims como visitante

En la fecha 5 del torneo Francia - Ligue 1 Uber Eats 2023-24, Stade de Reims y Stade Brestois se midieron en el estadio Auguste Delaune y el partido finalizó 1-2 para la visita. El gol del partido para el local lo anotó Amir Richardson (18' 1T). Mientras que los goles de visitante los hicieron Mahdi Camara (4' 2T) y Pierre Lees-Melou (10' 2T).

En el minuto 18 de la primera etapa, Amir Richardson levantó el ánimo de Stade de Reims y se llevó todos los aplausos. Después de recibir una asistencia de Keito Nakamura, el volante la colocó al palo izquierdo y abajo. ¡Imposible para el arquero!

Un remate de Mahdi Camara terminó en el palo a los 49 minutos del segundo tiempo y Stade Brestois perdió su chance de empatar.

La figura del partido fue Pierre Lees-Melou. El volante de Stade Brestois metió 1 gol y buscó el arco contrario con 2 disparos.

Marco Bizot fue otro de los jugadores destacados. El guardameta de Stade Brestois mostró su calidad al contener 7 disparos.

Fue un duelo que se frenó por la acumulación de faltas, que cortaban el ritmo. Hubo gran cantidad de amonestados: Kenny Lala, Azor Matusiwa, Hugo Magnetti, Éric Roy, Thibault De Smet, Steve Mounié y Marco Bizot.

El estratega de Stade de Reims, Will Still, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Yehvann Diouf en el arco; Thomas Foket, Yunis Abdelhamid, Emmanuel Agbadou y Thibault De Smet en la línea defensiva; Amir Richardson, Teddy Teuma y Azor Matusiwa en el medio; y Junya Ito, Keito Nakamura y Oumar Diakite en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Éric Roy salieron al campo de juego con un esquema 4-4-2 con Marco Bizot bajo los tres palos; Kenny Lala, Lilian Brassier, Brendan Chardonnet y Bradley Locko en defensa; Hugo Magnetti, Pierre Lees-Melou, Romain Del Castillo y Mahdi Camara en la mitad de cancha; y Jérémy Le Douaron y Martín Satriano en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio Auguste Delaune fue Gael Angoula.

Para la siguiente fecha, Stade de Reims actuarán de visitante frente a Lille, mientras que Stade Brestois recibirán a Olympique Lyon.

Con este resultado, el anfitrión acumula 7 puntos a lo largo del certamen y ocupa el noveno puesto. Por su parte, la visita suma 10 unidades y se ubica en el segundo lugar.