¡En el mejor momento de Sergio Ramos! Una advertencia del PSG

Sergio Ramos abandonó las filas del Real Madrid, una salida impensada para muchos, y recaló en el Paris Saint-Germain que tenía en la anterior temporada la ambición de alcanzar el título de la Uefa Champions League. Todavía lo tienen, pues es el anhelo más grande de la presidencia, de sus dueños y de todo el ambiente de los parisinos.

Los primeros meses de Sergio Ramos en el Paris Saint-Germain fueron difíciles, no se pudo adaptar y poco a poco empezó a sonar el rumor de que se iba a ir a finales de la temporada. Llegó el verano, y finalmente empezó a cambiar críticas por los elogios incesantes. Lo califican como uno de los grandes líderes del PSG y han cambiado su perspectiva frente al defensor central ibérico. Las lesiones han dejado de ser el gran problema con Sergio y ha arrancado la Ligue 1 como inicialista.



Con sus minutos en cancha, Sergio Ramos ha dejado buenas impresiones y, además, ha hecho olvidar las lesiones que le cortaron la regularidad deseada en sus primeros meses. Sin embargo, el Paris Saint-Germain quiere buscar un nuevo defensor central para ponerle más competencia al andaluz en la parte defensiva. Sonó Milan Skriniar, pero el Inter le empezó a bajar el dedo a los franceses por el precio en el mercado.



De acuerdo con L’Équipe, Luis Campos le dejó una advertencia y es que no se rinden en traer a un defensor central, en especial, después de la salida de Thilo Kehrer al West Ham. Todavía no han podido cumplir ese objetivo de conseguir un zaguero central, y más tras el bajón del Inter por Milan Skriniar. Buscaron a Simakan del RB Leipzig, pero ha arrancado en la Bundesliga y no han enviado una oferta formal a los alemanes. Sergio Ramos seguirá siendo ese líder en las filas del Paris Saint-Germain, pese a que sea necesario ponerle más competencia a la zona defensiva.