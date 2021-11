¡Hay luz al final del túnel! Ramos vuelve a entrenarse con el PSG

El defensor español Sergio Ramos, que lleva casi cuatro meses de baja por problemas físicos y aún no ha debutado con el París Saint-Germain (PSG), regresó este martes al trabajo con sus compañeros, informaron los medios locales.



El campeón del mundo, de 36 años y fichado por el PSG en julio tras no renovar con el Real Madrid, integró los entrenamientos de grupo con los jugadores del PSG que no han sido convocados para los compromisos de selecciones de esta semana y la siguiente.

El objetivo es que el central pueda estar a las órdenes del entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, a finales de noviembre, cuando podría debutar por fin con los parisinos.



El antiguo capitán del Real Madrid primero sufrió una lesión en el sóleo del muslo izquierdo en julio pasado y en septiembre se le detectaron molestias en un gemelo.



Ramos ha vivido un 2021 plagado de problemas físicos, pues su último partido oficial lo realizó el 5 mayo al servicio del Real Madrid en las semifinales de Liga de Campeones ante el Chelsea.



