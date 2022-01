Por enésima vez, Sergio Ramos se lesionó y PSG recibió grave noticia

Se avecina la Champions League y PSG recibió pésimas noticias de una de sus grandes estrellas.



El entrenador del París Saint Germain, Mauricio Pochettino, no sabe cuándo podrá volver a entrenarse, y todavía menos jugar, el español Sergio Ramos, que está de nuevo lesionado por un problema muscular.



"Sabemos que siempre cuando hay una lesión, después (lo que cuenta) es la evolución diaria. Así que no podemos saber cuál va a ser el alcance ni el tiempo que estará para volver entrenarse. Antes que jugar entrenarse, que es lo más importante", declaró al ser preguntado sobre si Ramos estará disponible para el crucial encuentro contra el Real Madrid en Liga de Campeones.

Justo antes de esas explicaciones durante la conferencia de prensa previa al partido de la Copa de Francia que el PSG disputa este lunes contra Niza, el club de la capital francesa confirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter la lesión del defensa español de 35 años.



"Sergio Ramos -precisó el club- debe observar un periodo de reposo por una lesión muscular de bajo grado en el gemelo derecho ocurrida el jueves en el entrenamiento, que se volverá a evaluar a mediados de semana".



Ramos había sido titular el pasado domingo contra el Reims, allí marcó por primera vez desde que llegó al PSG al comienzo de la temporada. Había estado lesionado desde que fichó y debutó con su nuevo equipo recién el 28 de noviembre contra el Saint Etienne.



Pochettino no aclaró si otro de los españoles del club francés, Juan Bernat, formará parte de la lista de futbolistas seleccionados para la Liga de Campeones. Se limitó a señalar que deberán tomar una decisión la semana próxima y que uno de los jugadores habrá de ser excluido porque cuentan con 18 y únicamente se pueden inscribir 17.



Interrogado sobre si Neymar, que está en dique seco en las últimas semanas por otra lesión, podrá disputar el partido crucial de la Champions frente al Madrid el 15 de febrero, respondió que no lo sabe. Hizo notar que el astro brasileño ha terminado un ciclo de carrera y que este lunes se someterá a una serie de exámenes médicos: "Mañana tendremos mejor información que hoy".



En cuanto a Leo Messi, que pasó un bache al contagiarse de covid durante las vacaciones de fin de año que pasó en Argentina, el técnico dijo que se había entrenado "muy bien" durante esta semana, recordó que en el último partido ya jugó más de media hora y que de cara al encuentro de mañana cree que "está en condiciones de comenzar el partido".



Quien no debería estar en la alienación inicial frente al Niza "por sentido común" es otro argentino, Leandro Paredes, que llegó a París esta madrugada después de haber jugado con la selección de su país.