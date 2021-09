No todo es color rosa: pésimas noticias en PSG sobre Sergio Ramos

Pésimas noticias en París Saint-Germain respecto a una de sus grandes estrellas del mercado: Sergio Ramos. El ídolo del Real Madrid no ha podido debutar en su nuevo equipo y por lo pronto parece que no lo hará.

El zaguero español, que lleva casi dos meses de baja por problemas en el sóleo del muso izquierdo, sufre desde la semana pasada molestias en un gemelo, informó este viernes el París Saint-Germain (PSG).



"En su proceso de recuperación, le surgieron unas molestias en el gemelo la semana pasada por las que necesitó una adaptación a su carga de trabajo. La próxima semana retomará su preparación individual sobre el terreno de juego", señaló el club parisino en su parte médico.



El entrenador del PSG, el argentino Mauricio Pochettino, dijo que Ramos tampoco estará listo para el debut del PSG en la Liga de Campeones frente al Brujas, el próximo 15 de septiembre. "No me inquieta (la situación de Ramos), sigue los pasos que tiene que hacer", aclaró Pochettino.



Ramos sigue atenazado por los problemas musculares. Este 2021, aún en el Real Madrid, apenas disfrutó de minutos por las lesiones, situación que se repite desde que llegó en julio en París. El defensa central, de 36 años, aún no ha debutado oficialmente con el PSG.