Sergio Ramos no le teme al retiro: ya sabe a qué se dedicará

Para nadie es un secreto que el defensor español Sergio Ramos es una de las máximas estrellas actualmente en el mundo del fútbol, considerado en varias oportunidades como uno de los mejores centrales en Europa y tras su exitoso paso por Real Madrid, PSG le abrió las puertas para comandar la línea defensiva.



Pese a sus lesiones que lo han alejado en varios partidos con PSG, Ramos se ha mantenido en buen nivel y siempre ha sido tenido en cuenta en los titulares del técnico Galtier, quien ha depositado confianza en el defensor.



Sin embargo, tras varios años largos en el fútbol, Sergio Ramos ha empezado a plantearse el retiro y en conferencia de prensa previo al partido de su equipo PSG contra Bayern Múnich, el defensor habló del tiempo perdido, pues cree que ya ha invertido mucho a su profesión y poco para su familia.



“Invierto mucho tiempo en el fútbol, y no he tenido demasiado tiempo para la familia estos años. Así que cuando me retire voy a dedicar dos años a la educación de mis hijos, a vivir cosas cotidianas”, dijo en primera instancia Ramos.



Con respecto a lo que hará después del retiro, el defensor al parecer lo tiene claro y dijo que no alejará su deseo de seguir vinculado al fútbol y se ve con buenos ojos estar en la parte administrativa de un club, pero también dejó abierta la posibilidad de ser técnico.



“Tendré que estar más pendiente de mis negocios, pero al final lo que me da adrenalina y me enciende es el fútbol. Es lo que mejor se me da. Me veo de presidente, de director deportivo o de entrenador en un futuro", finalizó Sergio Ramos.





Por ahora, París Saint-Germain se enfrentará a Bayern Múnich y Sergio Ramos espera aportar su experiencia para enfrentar a uno de los rivales más fuertes en ataque del fútbol europeo.