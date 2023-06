PSG empezó a desarmarse, Sergio Ramos anunció su salida: ¿A dónde irá?

Después de dos temporadas con París Saint-Germain, Sergio Ramos saldrá del club al que llegó tras 16 años jugando con la camiseta del Real Madrid. Aunque todo apuntaba a una renovación, el cuadro parisino confirmó su salida. Este sábado jugará su último partido con PSG.



"El Paris Saint-Germain está encantado de haber visto a Sergio Ramos defender sus colores con tanta determinación y les desea sinceramente lo mejor para el resto de su carrera", mencionó PSG en sus redes sociales.



Este sábado, con tres títulos más en su palmarés (el más reciente la semana anterior por Ligue 1), Ramos se despedirá de París. Lo hará ante Clermont, en la última jornada de la liga.

A través de sus redes, Ramos aprovechó el momento para despedirse de la afición: "Mañana será un día especial, mañana diré adiós a otra etapa de mi vida, adiós al PSG. No sé en cuántos lugares uno puede sentirse como en casa pero, sin duda, el PSG, su afición y París han sido uno de ellos para mí".



Ramos agregó: "Gracias por dos años especiales en los que he podido jugar todos los torneos y he podido dar mi mejor nivel. Afrontaré nuevos retos, luciré otros colores, pero antes, por última vez: ¡#AllezParis!".



Y sí, dejó claro que continuará su carrera en otro equipo pero no dijo dónde. Seguramente, el central de 37 años, entregará noticias en los próximos días. Ligas como la de Arabia Saudita y Catar, entre otras, ya tendrán en la mira al excapitán de la Selección de España.