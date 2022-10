Sergio Ramos supera a Messi, Neymar y Mbappé: impresionante récord

El Paris Saint-Germain sigue encarrilado a pelear por el título de la Ligue 1, y también busca cerrar la fase de grupos de la Uefa Champions League como líderes con el fin de buscar la manera de asegurar el primer paso superando la fase inicial de esa competencia que se ha convertido en el anhelo de Nasser Al-Khelaïfi y directivos del club.

En la plantilla, aparecen nombres prestigiosos que acompañan al espectacular tridente de Lionel Andrés Messi, Neymar Jr y Kylian Mbappé. Uno de ellos, Sergio Ramos que se ha consolidado en el esquema titular de Christophe Galtier, y los parisinos no paran de sumar unidades en el certamen local. Ramos, quien la temporada pasada no tenía claridad en su futuro se ha convertido en lo que es: ese pilar indiscutible en la zaga defensiva de cualquier equipo, y el hombre de confianza en la parte de atrás.



Pese a las asistencias y a los goles importantes de Neymar que ha tenido un dulce arranque en el torneo local y en la Champions League, sumado a las anotaciones de Kylian Mbappé y al motor de Lionel Messi, nadie puede superar a Sergio Ramos quien se ha consolidado como titular en 16 partidos, y sumó minutos en otro partido, por lo cual, cosecha 17 juegos de 19 posibles. Solo no pudo estar en los compromisos de Marsella y Ajaccio pagando una suspensión.



Sergio Ramos volvió en la victoria ante el Troyes, asistió en una ocasión en un marcador revolucionado de 4-3 a favor de los parisinos. Con el sevillano en cancha, el Paris Saint-Germain no ha perdido y Ramos se convirtió en el primer jugador invicto en los primeros 30 juegos. Además, en la Ligue 1 cosecha 18 victorias y cinco empates. Los otros siete juegos invictos salen de tres victorias de Champions, dos empates, un triunfo en Copa y otro en el Trofeo de Campeones.



Tras jugar 13 partidos en su primera temporada, se ha ganado la confianza de Christophe Galtier, pues solo ha fallado en dos citas por la sanción que pagó después de una expulsión.