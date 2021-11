No fue paseo: así venció PSG a Saint Etienne, con angustia por Neymar

La buena noticia: PSG supo sufrir, remontó en casa de Saint Etienne y con un 1-3 defendió el liderato de la Liga de Francia. La mala: hay angustia por la lesión que sacó a Neymar Jr en camilla y entre lágrimas del campo, una baja lamentable a esta altura de la temporada.

Tenía que ser el arranque que fue: asedio del líder de la Ligue 1 desde el pitazo, jugada de gol de Neymar, en asocio con Messi, anulada por el VAR y opciones de Mbappé y de nuevo el brasileño en el esperado estreno de Sergio Ramos, quien se vio firme, 'canchero' para manejar ánimos y terreno. Pero... gol del Sain Etienne...



A los 23 minutos habilitaba Marquinhos a todo el mundo en el balón cruzado que sirvió Donnarumma en el rebote para un Bounga que llegó muy libre (tarde aparecía Ramos) y pelota al fondo, para la euforia de la afición local.

Y se iba encima PSG para darle vuelta a ese 1-0, con un lío que salvaban en la raya los de verde a los 39, una opción más de Mappé y otro mano a mano de Di María, als dos opciones conjuradas por Green.



De nuevo salvaba el portero en el mano a mano con Di María y a los 44 clavados, la polémica: enfilaba directo al arco Mbappe y en el retroceso lo quería detener Kolodziejczak y el juez interpretaba que era último hombre, aunque venía otro compañero en la jugada, y sacó la roja sin hacer caso a los reclamos.



Justo en ese cobro llegaba el tan buscado gol: el tiro libre e Messi fue directo a la cabeza de Marquinhos y el Sain Etienne, en un minuto, recibía doble castigo con el 1-1.



Quería seguir derecho PSG con doble intento de Mbappé, el último en gran asistencia de Messi y en una pelota que él mismo recuperó, pero se anulaba todo por fuera de lugar.



Increíblemente no pudo capitalizar Mbappé el pase atrás, en modo asistencia, desde la zaga de Saint Etienne y tampoco pudo Messi frente al portero para poner en el marcador el dominio total del visitante, ante un local que sufría con diez hombres pero que aún así se animaba a llegar dos veces con peligro a predios de Donnarumma.



De no creer era la doble opción a los 67 de PSG: primero le atajaban a Neymar en su aparición por la izquierda y luego, en el rebote, se le iba anoche el remate a Messi, quien aparecía como una sombra por el medio.



Hasta que cayó el gol bajo la nieve: conexión argentina, hermoso pase de Messi a Di María y gran definición del zurdo para el 2-1 a los 78, sacando al líder de una situación que pudo ser amenazante pero que no pasó de ahí.



El tinte dramático llegó a los 82, desconsolado Neymar Jr quedó llorando en la cancha en una desafortunada acción en la que pisó a su marcador y el tobillo se le torció de manera impresionante. Se fue en camilla, en medio de la angustia de sus compañeros. Superó el PSG el susto con Marquinhos, a los 90+2, cuando se levantó de nuevo para marcar el 1-3 de la tranquilidad.



La preocupación por Neymar fue el lunar en un partido que PSG supo trabajar, que remontó a fuerza de todo el talento que puso en el campo que consolidó a Sergio Ramos en su puesto de compañero de Marquinhos, seguramente para el futuro.