¿Arrepentido? Robert Moreno quiere salvar su amistad con Luis Enrique

Robert Moreno, ahora técnico del Mónaco, habló en el Partidazo de Cope y reveló algunos detalles de sus diferencias con Luis Enrique. Moreno fue destituido como seleccionador nacional hace dos meses, pero dice estar feliz ahora en su nueva aventura en la Ligue 1.

"No cambiaría nada, lo repetiría tal cual", fue lo primero que dijo. "Yo no he hecho nada que él no me pidiese. Quiero retomar la relación con Luis Enrique, no voy a tirar 9 años de amistad por un día malo", dijo Moreno.



Luego de su despido, Moreno lo pasó muy mal, pero acepta que se sintió arropado: "Nadie me ha fallado. Recibí mensajes de las personas que esperaba".



El técnico dijo que no recibió ofertas para dirigir en España y que por eso aceptó emprender una nueva etapa como primer entrenador en la liga francesa "En la parte final no hubo contacto con Rubiales. Yo no tenía ánimo de hablar. No tuve ofertas para entrenar en España", indicó.



Cuando Luis Enrique regresó a la Selección de España como primer entrenador dijo que no había aceptado trabajar con Moreno porque se había sentido traicionado, entre otras cosas porque no se interesó mucho por él en medio de su tragedia familiar y porque quiso quedarse en el puesto sin contar con él.