Relación totalmente rota: PSG habría decidido no renovar a Messi

El futuro de Lionel Messi es toda una incógnita y aún no se sabe con exactitud qué rumbo tomaría el campeón del mundo con Argentina en la próxima temporada, aunque todo parece indicar que el delantero no estará más en el PSG.

Luego de darse a conocer el sorpresivo viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita en su día de descanso que le otorgó París Saint-Germain, el club tomó medidas bastante agresivas, donde de acuerdo a medios de Francia, el astro no será tenido en cuenta en los partidos contra Troyes y Ajaccio.



Sin embargo, las directivas del club parisino no solo tomaron esa medida, sino también ya habrían decidido no insistir más y no le renovarán a Lionel Messi para la próxima temporada, información que dio a conocer el diario L’Équipe.



C'était déjà une grosse tendance, c'est désormais acté. Lionel Messi, sanctionné ce mardi après son voyage en Arabie saoudite, ne sera plus au Paris Saint-Germain la saison prochaine : https://t.co/ERR8uFSO8e pic.twitter.com/37RjQOla5a — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 2, 2023



De esta manera, Lionel Messi tendría más claro su futuro y el viaje a Arabia Saudita le está costando su continuidad en la plantilla del PSG. Hay que recordar que el argentino no ha mostrado tampoco mucho deseo de seguir en las últimas semanas, donde incluso se le ha vinculado con su retorno al Barcelona, aunque aún no se sabe en qué liga y club va a jugar el argentino para el 2023/24.