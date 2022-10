Estrellas iluminan liderato en Francia: PSG no sufre ante O. Marsella

PSG tenía más temores de los que en realidad enfrentó en su cancha contra Olympique Marsella y, de la mano de sus estrellas, de nuevo hizo diferencia.

El dueño de casa se impuso con un 1-0 práctica, en sociedad entre Mbappé y Neymar, que nunca se puso en riesgo y que se administró de principio a fin, para sostener un esperado liderato.



En tres minutos ya Messi tenía dos mano a mano que le ganaba Pau López y a los cinco, contando el espectacular pase de Mbappé a Hakimi lo salvó de nuevo el portero, figurón ante la embestida inicial esperada del dueño de casa.

Era buena la reacción del Marsella, primero con un remate elevado pero bien intencionado de Alexis Sánchez y luego con una fenomenal recuperación de Nuno, a los 25, pero con un remate final para el olvido.



Pero PSG articula una vez a sus cracks y eso es una granada en el área del Olympique, que felizmente tenía a un arquero López inspirado, quien salvó en el gran disparo de Mbappé -a lindo pase de Neymar- y un nuevo remate frontal de Messi antes de la media hora. Qué decir de Donnarumma, que salvó de puro grandote un remate violento de Nuno sobre los 31, un Olympique Marsella que ponía la cara en el Parque de los Príncipes.



De nuevo se juntaban las joyas -que al fin para eso les pagan fortunas-, y el asedio era terrible: la estrelló en el palo Messi, la tuvo nuevamente Mbappé, y entonces los ex amigos se hicieron un gran favor, cuando el joven maravilla le sirvió un pase sutil al brasileño y este abrió el pie justo para desubicar al gran arquero visitante y abrazarse todos, a instancias de Messi, en el 1-0 que llevó al descanso.



Y el complemento fue más de lo mismo en PSG: amenazar con sus estrellas pero sin perder la cabeza, intentos de Messi desviado, de Verratti por arriba, acrobacias de Neymar a cada entrada de un oponente y, por esta vez, el arquero López tapando los huecos.



El tedio se rompió con polémica a los 72: Gigot le entró al brasileño y aunque ni lo tocó, lo que lo condenó la fuerza desmedida que puso en riesgo al jugador y se llevó la roja. Un poco sobre actuados salieron los brasileños del PSG a buscar problema y por eso Marquinhos se ganó la amarilla y a partir de ahí se hizo todo mucho más fácil hasta el pitazo para el ganador, mientras que el Marsella, que no puso en riesgo la victoria parisina en toda la segunda etapa, se resignó.



Por las dudas, el colombiano Luis Suárez no llegó a salir del banquillo en un partido clave, mala cosa para el ex Selección nacional.



Con este resultado, PSG es líder único de la Ligue1 con 29 puntos, ahora escoltado por Lorient ((26) y Lens (24) mientras el Marsella se estaciona en 23.